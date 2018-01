Rabat : Une ONG tire la sonnette d'alarme sur la corruption «endémique et systémique» au Maroc

L'ONG marocaine de lutte contre la corruption, Transparency Maroc a dénoncé, hier, la corruption «endémique et systémique» dont souffre le royaume, appelant le gouvernement à déployer plus de moyens pour combattre ce fléau, indique l'agence de presse EFE.

Lors d'une conférence de presse à Rabat, le secrétaire général de Transparency Maroc, Fouad Abdelmoumni, a déploré que les initiatives anti-corruption réalisées jusqu'à présent par le gouvernement «ne permettent pas d'espérer une amélioration significative».

«La situation est grave. Les autorités publiques ont finalement reconnu la nécessité d'agir, mais les actions tardent à voir le jour. Des annonces sont faites sans toutefois être mises en pratique», a-t-il déploré.

Le secrétaire général de Transparency Maroc regrette le retard pris par les autorités concernant la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, approuvée par le gouvernement en 2015. Un plan qui prévoit 239 projets et mesures regroupées en dix programmes, étalé sur les dix prochaines années. Il s'agit d'actions institutionnelles et juridiques à caractère préventif et repressif pour lutter contre la corruption, ainsi que des initiatives éducatives et de sensibilisation.

Fouad Abdelmoumni dénonce également le fait que le projet de loi sur l'accès à l'information ne contienne pas de dispositifs garantissant l'accès des citoyens à l'information.