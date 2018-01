Maroc : Des peines de 1 à 2 ans de prison ferme à l'encontre de 8 accusés pour terrorisme

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a prononcé, jeudi, des peines allant de 1 à 2 ans de prison ferme à l'encontre de 8 personnes poursuivies dans cinq affaires distinctes liées au terrorisme.

Ainsi, la Cour a condamné à 1 an de prison ferme trois mis en cause, T.A, T.M et M.CH, après avoir été poursuivis pour "constitution d'une bande criminelle dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public et la non dénonciation des crimes terroristes".

Le tribunal a, également, prononcé des peines de 2 ans de prison ferme à l'encontre des deux accusés, A.A et N.T, poursuivis notamment pour "constitution d'une bande criminelle dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, apologie des actes terroristes de l'organisation Daech et la tentative d'acquisition d'armes pour attaquer les centres de gendarmerie, la sûreté, les établissements sécuritaires, les hôtels et les bars à Berkane". La cour a, de même, condamné à 2 ans de prison ferme, les accusés Y.A, L.Z et GH.Y.

Par ailleurs, la Cour a auditionné le "Groupe Fès", dont 8 membres sont poursuivis pour "constitution d'une bande criminelle dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public et répandre la peur et la terreur parmi les citoyens, organisation de réunions non autorisées et apologie des actes terroristes de l'organisation Daech".

Lors de cette séance, la Cour a décidé de reprendre le 8 février les plaidoiries du parquet et de la défense.