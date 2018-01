Cinq pays politiquement proches du Maroc intègrent le Conseil de sécurité de l'ONU

Six nouveaux membres non-permanents ont intégré le tour de table du Conseil de sécurité de l’ONU pour un mandat de deux années. Le Maroc a des raisons d’exprimer sa satisfaction.

Et pour cause, cinq Etats politiquement proches de ses positions sur la question du Sahara occidental ont rejoint l’instance internationale. Il s’agit du Koweït, de la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Pérou et la Pologne.

De plus, le Polisario a perdu l’Uruguay, l’un de ses principaux alliés au Conseil de sécurité. Il lui reste toutefois encore la Bolivie jusqu’au 31 décembre 2018.