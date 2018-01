Banque mondiale : Le Maroc rejoint le programme de gestion du risque et de la dette publique

La Banque mondiale a annoncé hier que le Maroc et l’Ukraine rejoignent le programme de gestion du risque et de la dette publique (GDRM), lit-on sur le site de l’agence onusienne.

Le programme GDRM a été établi en 2011 avec trois pays. À présent, avec les nouveaux venus que sont le Maroc et l’Ukraine, ce programme compte 14 pays. Il s’agit de l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Colombie, l’Egypte, le Ghana, l’Indonésie, la Macédoine, le Pérou, la Serbie, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Vietnam.

Le programme de gestion du risque et de la dette publique est une initiative de la trésorerie de la Banque mondiale, sponsorisé par le secrétariat d’Etat et des affaires économiques suisse (SECO). Ce dernier offre l’assistance à des pays à revenus moyens pour améliorer le management macroéconomique et fiscal «en réduisant la vulnérabilité aux chocs financiers et autres», ajoute la même source.

Le programme de la Banque mondiale «apporte une approche adaptée aux priorités de chaque pays et fournit des services consultatifs d’experts pour améliorer la qualité de la dette gouvernementale et le portefeuille de risques». Le GDRM inclut un renforcement institutionnel et un développement des capacités techniques. Il est conçu uniquement pour soutenir les pays à revenus moyens.