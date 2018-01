Etats-Unis : 3,45 millions d’habitants sont musulmans, selon Pew Research

3,45 millions. C'est ce que représentent les musulmans sur la population totale des Etats-Unis en 2017. Ce chiffre a été révélé aujourd’hui sur le site de Pew Research, un think tank américain basé à Washington, qui fournit des statistiques sur les questions sociales et les tendances démographiques et religieuses. Ainsi, l’institution indique que les musulmans représentent 1,1% de la population du pays.

Ces chiffres se basent sur des enquêtes démographiques de Pew Research. Ce dernier indique que le nombre d’Américains s’identifiant à la religion musulmans est faible, comparé à ceux de confession juive. Cependant, les données concernant cette minorité devraient croître au fil des ans. Selon Pew Research, les musulmans deviendraient «le deuxième plus grand groupe religieux de la nation après les chrétiens» d’ici 2040, remplaçant ainsi les juifs actuellement.

Par ailleurs, les prévisions de Pew Research d’ici 2050 indiquent que les Américains musulmans atteindront 8,1 millions, soit près de 2,1% de la population totale du pays et presque le double des estimations actuelles.

Une tendance à la hausse

L’enquête de 2017 effectuée par Pew Research sur les musulmans des Etats-Unis ainsi que les statistiques du Bureau du recensement officiel donnent plus de détails sur cette population dans le pays. Son plus grand nombre se trouve dans des métropoles comme Washington et le New Jersey, qui accueillent «deux à trois fois plus d’adultes musulmans par habitant que la moyenne nationale», explique Pew Research.

Par ailleurs, le think tank observe une hausse considérable du nombre d’Américains musulmans au cours des années dernières années. En 2007, les musulmans ont représenté 2,35 millions de la population totale.

«La population musulmane a continué de croître au rythme de 100 000 personnes par an environ», indique Pew Research, qui explique cette hausse par un taux de fécondité élevé chez les Américains de confession musulmane, ainsi que par la migration vers les Etats-Unis. Dans le même sens, l’institution précise que les conversions religieuses n’ont pas influencé le nombre de la population musulmane américaine.