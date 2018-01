Jerada : El Othmani promet d’honorer les promesses non-tenues lors de la fermeture de la mine

Le chef du gouvernement a regretté ce matin, dans une allocution devant les membres de son cabinet, que «des régions n’enregistrent pas une évolution économique». Saâdeddine El Othmani a attribué ces écarts entre régions à «l’histoire et d’autres conditions».

Il a précisé que les localités qui n’ont pas bénéficié jusqu’à présent de la même évolution méritent une attention toute particulière. C’est ce que compte faire le gouvernement à Jerada par «la réalisation d’anciennes promesses de développement» ou «la mise en place de nouveaux plans et programmes de développements afin que ses fils puissent avoir de l’emploi et des opportunités de travail et la vie digne», a-t-il souligné.

Les promesses lancées aujourd’hui par Saâd-Eddine El Othmani ne sont pas sans rappeler ses engagements pris le 11 janvier à la Chambre des représentants et à l’occasion du conseil du gouvernement du 13 juillet.

C’est justement au cours de cette dernière réunion qu'il avait exhorté ses ministres à redoubler d’efforts et à quitter le confort de leurs bureaux pour aller à la rencontre des citoyens dans les régions lointaines pour s’assurer de l’état d’avancement de projets en cours d’exécution.