Royaume – Uni : Des milliers de musulmans nettoient les rues au lendemain du Nouvel an

Le lendemain du Nouvel an au Royaume Uni, les rues sont souvent jonchées de détritus suite aux festivités de la veille. Pour y remédier, des milliers de musulmans ont célébré 2018 en nettoyant les rues des centres villes à travers le Royaume-Uni. L’initiative a été organisée en association avec les conseils locaux, indique le quotidien britannique The Independent.

A Liverpool, des membres de la mosquée Nasir à Brougham Terrace ont aidé des bénévoles de la communauté locale «pour mettre un peu d’ordre dans la ville après la période des fêtes dans le cadre de la Big Street Clean», indique le quotidien belge Metrotime.

A Hartlepool, des membres de l’Association de la jeunesse musulmane Ahmadiyya (AMYA) se sont armés de balais et de sac à ordures pour nettoyer les rues, juste après la prière de l’aube. Selon Wadood Ahmad Daud, relayé par le quotidien local Hartlepool Mail : «Le nettoyage des rues de Hartlepool nous offre également l’opportunité de devenir de meilleurs musulmans, car la propreté fait partie intégrante de notre foi. Nous somme des musulmans britanniques œuvrant pour la paix et nous continuerons de faire tout notre possible pour servir notre communauté locale de notre mieux, partout où il y en a besoin.»

Why were 1000s of Ahmadi Muslim Youth up at the crack of dawn on #NewYearsDay across the UK with bin bags and brushes? Hear from a few of the dedicated volunteers #MuslimsForHumanity pic.twitter.com/t6uHrtEaVI