Le Maroc devient le premier pays arabe à établir une communication spatiale

L’Ecole nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) a tenu mercredi la première communication spatiale du monde arabe, annonce l’agence MAP.

La rencontre marque le 25e anniversaire de l’établissement. Elle a permis aux étudiants d’échanger avec les membres de l’équipage de la station internationale spatiale (ISS), autour du domaine de l’industrie de l’espace, de la recherche spatiale, des applications de l’intelligence artificielle de plus en plus utilisées dans ces missions, ainsi que la prévention des catastrophes naturelles par le biais de la surveillance et du contrôle depuis l’espace des débris spatiaux.

Cette téléconférence se veut une première démarche dans la promotion de la recherche et de l’innovation en matière de télécommunications spatiales au Maroc. Elle est tenue dans le cadre du programme Radio Amateur ISS (ARISS), en partenariat avec la fondation de l’espace «KSF Space», la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA).