Le sport à plusieurs au Maroc ? Un must pour la santé !

C’est bien connu : faire du sport en groupe est efficace pour améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle, permettant notamment de chasser les émotions néfastes comme le stress, l’anxiété, l’angoisse.

Selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale The Journal of the American Osteopathic Association, les personnes qui pratiquent du sport en groupe enregistreraient une baisse de 26% de leur stress perçu, des améliorations mentales (+12,6%), physiques (+24,8%) et émotionnelles (+26%).

Oui, mais voilà. Quand ni vos amis, ni vos collègues, ni votre conjoint ne souhaitent vous accompagner à vos séances de sport, vous vivez l’expérience en solo, livrés à vous-mêmes et les aléas de votre humeur. En effet, seul, on est vite découragé et peu discipliné. De plus, débuter un sport risque de causer des faux mouvements et éventuellement des problèmes médicaux à l’avenir. Enfin, pour les sports collectifs comme le tennis, le football ou le volleyball, la présence de co-équipiers est essentielle.

Pour résoudre ces dilemnes, la solution est peut-être dans notre poche. Les applications mobiles peuvent nous faciliter la vie. C’est à ce titre que l’opérateur téléphonique marocain Inwi a imaginé Coach’in, une application utile et innovante pour démocratiser et faciliter l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre.

Pas moins de 36 000 utilisateurs actifs

Les utilisateurs de l’application peuvent organiser eux-mêmes un évènement sportif, trouver ceux qui sont à proximité et s’y inscrire s’ils le souhaitent. Plus encore, l’application Coach’in est également dotée d’un podomètre qui permet de calculer, en temps réel, les pas effectués pendant la journée et de suivre ainsi son activité physique quotidienne. Des articles, des conseils et des vidéos sont également proposés pour apporter une expérience utilisateur optimale.

«C’est une solution complète pensée et développée pour accompagner, au quotidien, les sportifs débutants ou confirmés. Les notifications de matchs et d’événements sportifs à proximité sont par exemple des éléments déterminants pour une pratique sportive régulière», a déclaré Brahim Amdouy, Manager des contenus chez Inwi.

Coach'in a déjà séduit 36 000 utilisateurs actifs et a déjà été téléchargées 40 000 fois. Au total, 4 000 activités ont pu voir le jour.