Allemagne : Une députée d'extrême-droite sous le coup d'une enquête après des tweets islamophobes

La vice-présidente du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), Beatrix von Storch, a vu ses comptes Twitter et Facebook désactivés durant le Nouvel an. Ce blocage est survenu après que la députée a traité les musulmans de violents et de barbares sur les réseaux sociaux, indique la chaîne de télévision allemande DW news.

La veille du Nouvel an, la police de Cologne a diffusé sur Twitter un message de vœux en plusieurs langues, dont l’arabe : «La Police de Cologne souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes les personnes à Cologne, à Leverkusen et ailleurs. Nous espérons que vous resterez en bonne santé et que vous passerez une bonne année 2018. Nous avons fait de notre mieux pour que vous puissiez la fêter tranquillement à Cologne et à Leverkusen. Nous nous réjouissons des fêtes de fin d’année».

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen

تتمنى الشرطة في كولن لجميع الناس في منطقة كولن وليفركوزن والمدن الأخرى إحتفالاً سعيداً بعام 2018 الجديد.

https://t.co/G5erMWFNQyرأس السنة 2017 ـ لمزيد المعلومات: # pic.twitter.com/BGxs4Kew7K — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 31 décembre 2017

Ce tweet qui n’a visiblement pas plu à la femme politique allemande, qui a rétorqué : «Qu’est-ce qui se passe dans ce pays ? Pourquoi un site officiel de la police publie en langue arabe ? Pensez-vous que c’est comme cela qu’on apaise les hordes barbares et violentes des hommes musulmans ?», a écrit Beatrix von Storch.

Twitter a très vite réagit en suspendant lundi le compte de Beatrix von Storch pendant 12 heures, tout en lui notifiant sa violation des règles d’utilisation. La police de Cologne, quant à elle, a déclaré lundi avoir déposé une plainte pénale contre von Storch pour discours de haine.

Une fois son compte Twitter réactivé, la députée a annoncé que son compte Facebook avait été «censuré» en raison d’une plainte pour incitation à la haine. «Facebook m’a aussi censuré. C’est la fin de l’Etat de droit», a-t-elle écrit, montrant le message qu’elle a reçu des administrateurs du réseau social.

Ces mesures ont été prises dans le cadre d’une nouvelle loi en Alemagne pour réprimer le discours de haine propagé via les réseaux sociaux. Connu sous le nom de NetzDG, le texte est entré en vigueur depuis le 1e janvier.