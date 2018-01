Ouarzazate : Un individu arrêté pour séquestration et blessures volontaires sur une Américaine

Le service régional de la police judiciaire de la ville de Ouarzazate a arrêté, lundi soir, un individu pour son implication présumée dans une affaire de séquestration et de coups et blessures volontaires à l'encontre d'une ressortissante américaine, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté nationale de Ouarzazate avaient reçu, lundi après-midi, un appel téléphonique, depuis la ville de Salé, d'une personne qui indiquait avoir reçu un courriel de la part d'une ressortissante américaine qu'elle connaissait et dans lequel elle prétendait être séquestrée et soumise à la violence par un individu dans une maison à Ouarzazate, précise la DGSN.

La même source relève que les recherches et les investigations menées par les services de sûreté, appuyées par les expertises scientifiques et techniques, ont permis de localiser le lieu de la séquestration de la victime (61 ans) et d'appréhender le suspect.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, sans antécédents judiciaires, accompagnait la victime dans les hôtels où elle résidait avant de l'amener, il y a des jours, dans un appartement de location dans la ville de Ouarzazate, indique le communiqué. Le prévenu, 29 ans, a empêché la victime de quitter la demeure et l'a soumis à la violence.

Le suspect a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.