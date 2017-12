New York : Une femme attaquée par des adolescentes parce que voilée

Un groupe d’adolescentes à attaqué vendredi soir une quinquagénaire voilée dans le centre-ville de Brooklyn, a indiqué la police dans un reportage de la CBS news. La victime, Souad Kirama était dans un restaurant lorsque l’agression s’est produite.

«Elles m’ont attaqué puis battu, personne ne réagissait, les gens se contentaient de les regarder me frapper et me traiter de ‘terroriste’. Personne ne s’est levé pour m’aider», a déclaré Souad Kirama dans une vidéo sur le réseau social Facebook.

Le département de crime de haine de la police de New-York a ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances de l’incident.

Il ne s’agit pas de la première fois qu’une femme voilée est agressée dans la ville de New-York. En septembre, deux femmes de confession juive ont été verbalement et physiquement agressées par un homme ivre qui les avait prises pour des femmes de confession musulmane.