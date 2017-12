Jerada : Le Hirak a formé une commission composée de 12 membres

Ce matin, le wali de l’Oriental a tenu seux réunions au siège du gouvernorat de Jerada. La première avec les élus du conseil provincial et la deuxième avec des membres de partis politiques (PAM, USFP, Istiqlal, RNI, PPS et FFD). Le PJD et la Fédération de gauche démocratique ont boycotté la réunion, à l’instar des syndicats.

C’est dire que le «dialogue» initié par le ministère de l’Intérieur ne fait pas l’unanimité autour de lui. Outre ces absences, les représentants de la contestation à Jerada n’ont pas pris part à la réunion avec le wali Mouad El Jamaï. Ils poursuivent leur mobilisation avec une nouvelle marche.

Par ailleurs et après plusieurs heures de discussions et de débats, «une commission du Hirak a finalement été formée ce samedi. Elle est composée de 12 membres», nous confie une source ayant assisté à la naissance de ce cadre.

«La balle est dans la camp des autorité locales et le gouvernement El Othmani. Les représentants du Hirak sont désormais connus et c’est avec eux qu’ils faut dialoguer», précise-t-elle.