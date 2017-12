Maroc : Progression de la croissance à 3,8% au troisième trimestre de 2017

La croissance de l'économie nationale s'est améliorée au troisième trimestre de 2017 pour se situer à 3,8% en glissement annuel, au lieu de 1,3% durant la même période une année auparavant, selon une note d'information sur la situation économique nationale Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette progression s'explique par une augmentation de 14,5% de la valeur ajoutée de l'activité agricole au lieu d'une baisse de 13,6% une année plus tôt et une hausse de 6% de celle de la pêche au lieu de 4,1%.

De même, la valeur ajoutée du secteur secondaire a, elle aussi, affiché une croissance de 2,7% au lieu de 0,8% lors du 3-ème trimestre 2016, soutenue par l’industrie d'extraction (+17,8%) et l’industrie de transformation (+1,6%).

La valeur ajoutée du secteur tertiaire, en revanche, a connu un ralentissement de son rythme de croissance à 2,6% au lieu de 3,1% le 3-ème trimestre 2016. A l'exception des services de l'éducation, de la santé et de l'action sociale qui ont affiché (-1,8%) et des activités des postes et des télécommunications (-2,1%), les autres composantes du secteur tertiaire ont connu des hausses.

Le PIB a connu une augmentation de 3,3% durant le 3-ème trimestre de 2017 aux prix courants, ainsi la hausse du niveau général des prix a affiché une baisse de 0,5% au lieu d'une hausse de 2,1% durant la même période en 2016.

Parallèlement, cette croissance a été soutenue par la consommation finale et les échanges extérieurs. Les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 10,5% au 3-ème trimestre de 2017 au lieu de 2,2% une année auparavant, tandis que les importations ont connu un net ralentissement à +1,5% au lieu de +17,1%.

En revanche la demande intérieure a connu un ralentissement, avec une hausse de 0,9% au 3-ème trimestre de 2017 au lieu de 7,2% la même période de l'année 2016.