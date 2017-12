Terrorisme : Des peines allant de 1 à 12 ans de prison ferme à l'encontre de huit accusés

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a prononcé, jeudi, des peines allant de 1 à 12 ans de prison ferme à l'encontre de huit personnes poursuivies dans six affaires distinctes liées au terrorisme.

Pour ce qui est du premier dossier, la Cour a condamné un accusé à 12 ans de prison ferme, un autre à huit ans de prison ferme, tandis qu'un troisième a écopé de six ans de prison ferme. Ces derniers sont condamnés pour «constitution d'une bande criminelle dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, apologie des actes terroristes de l'organisation Daech, via Facebook, et vol».

Les trois mis en cause ont été arrêtés le 3 mai dernier à Tétouan, après avoir été poursuivis par le parquet pour actes terroristes, notamment «préparation de charges explosives, menace d'églises, de synagogues, d'hôtels et de postes de police par des armes blanches et des explosifs, volonté d’empoisonner des touristes dans des restaurants populaires de la ville et tentative de vol d'agences bancaires pour financer des actes terroristes».

La Cour a également condamné, dans le deuxième dossier, un accusé à cinq ans de prison ferme, après avoir été poursuivi pour tentative d'exécution d'actes terroristes à l'intérieur du Maroc, visant notamment les esplanades du festival Mawazine à Rabat et des bars, et apologie d'une organisation terroriste à travers le réseau social «Facebook».

En outre, dans le troisième dossier, un accusé a été condamné à quatre ans de prison ferme, un autre à trois ans de prison ferme dans le quatrième dossier et un autre à deux ans de prison dans le cinquième dossier, après avoir été reconnus coupables des actes qui lui sont reprochés.

La Cour a, également, condamné, dans le sixième dossier, un autre accusé à une année de prison ferme, assortie d'une amende de 5 000 dirhams.