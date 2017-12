Ukraine : Ouverture du centre culturel estudiantin marocain à l'Université de médecine de pharmacie de Zaporijia

Un Centre culturel estudiantin marocain a été ouvert à Zaporijia, l'une des grandes villes d'Ukraine, indique vendredi l'Association d'amitié Ukraine-Maroc dans un communiqué.

Ce centre culturel qu'abrite le campus de l'Université de médecine et de pharmacie de Zaporijia, a été créé grâce aux efforts conjoints de cet établissement universitaire, de la Direction de la culture, du tourisme, des religions et des minorités à Zaporijia ainsi que des membres de la communauté marocaine établie dans cette région en particulier les étudiants, ajoute la même source.

Ce lieu d'échange et de rencontres a pour objectif de faire connaître les multiples facettes de la culture et du patrimoine marocains. Il oeuvrera au renforcement du rapprochement culturel entre le Maroc et l'Ukraine et va permettre aux étudiants marocains de disposer d'un espace culturel et scientifique.

Le Centre devra abriter plusieurs activités culturelles et scientifiques auxquelles prendront part des participants de marque des deux pays, afin de renforcer le rapprochement et promouvoir les relations éducatives et culturelles bilatérales.