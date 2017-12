L’exercice militaire effectué par le Polisario reflète son «désarroi», déclare El Khalfi

Le gouvernement marocain réagit à l’exercice armé effectué, mardi 25 décembre, par le Polisario dans la zone tampon de Agouinit.

Ces manoeuvres «reflètent son désarroi et la dislocation de ses rangs à la suite des victoires successives accumulées par le Maroc dans la défense de son intégrité territoriale», a affirmé, jeudi lors d’un point de presse, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il a également souligné que «le Maroc avance aujourd'hui à pas fermes et assurés dans la défense et la consolidation de son intégrité territoriale, et agit sur le terrain dans le cadre d'un modèle de développement qui a fait ses preuves et porte ses fruits».