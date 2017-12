Après le sommet d’Abuja, le Maroc commence par plaider sa demande d’adhésion à la CEDEAO depuis Pretoria

Bien avant que des forces politiques et économiques au Nigéria n’aient pris la tête du moouvement d’opposition à l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, c'est en Afrique du sud que les plus farouches opposant avaient dégainé leurs armes. Conscient de cette réalité, Rabat tente de plaider sa cause auprès de Pretoria.

Temps de lecture: 2'