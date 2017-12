CHAN 2018 : La CAF sélectionne deux arbitres Marocains

Trente-deux arbitres ont été sélectionnés pour diriger les rencontres du 5e Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018, a annoncé la Confédération Africaine de football (CAF).

La Commission des arbitres de la CAF a désigné 16 arbitres et un nombre égal d'arbitres assistants, représentant 27 associations nationales dont les Marocains Noureddine Jaafari et Lahsen Azgaou, sélectionnés respectivement arbitre et arbitre assistant, a indiqué la CAF dans un communiqué rendu public jeudi.

La Commission a également choisi sept autres pour jouer le rôle d'assistants vidéo (ARV), qui feront leurs grands débuts dans une compétition officielle de la CAF. La cinquième édition du CHAN, une compétition dédiée aux joueurs locaux, se déroulera à Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir.