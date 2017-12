Jemaa El Fna reprise sur un timbre commémoratif

Barid Al-Maghrib et le Conseil communal de Marrakech rendent hommage à la Place Jemaa El Fna, célébrant le 16e anniversaire de l’inscription de ce lieu au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Lors de la cérémonie commémorant à Marrakech l’émission de ce timbre, le directeur général de Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, ainsi que par le président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belkaid, ont signé mercredi l’Enveloppe 1e jour de l’émission.

Mohamed Larbi Belkaid a évoqué la portée historique, culturelle et humaine de la mythique Place de Jemaa El Fna, ainsi que la place qu’elle occupe dans le patrimoine national et international. Il a également rappelé la contribution de penseurs, d’intellectuels et d’écrivains marocains ou étrangers au le rayonnement la Place, qui a été le sujet de plusieurs travaux artistiques et littéraires.

Cette initiative fait partie des émissions spéciales de timbres postaux commémoratifs par Bank Al-Maghrib, qui avait déjà émis des timbres représentant la Citerne portugaise d’El Jadida (1955), les médinas de Marrakech (1960), de Fès (1960) ou de Meknès (1999), Essaouira (2002) et Tétouan (2003). L’Hôtel de ville de la cité ocre accueille en ce moment une exposition donnant à voir toutes ces collections spéciales.