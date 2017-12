Aéronautique : Le Maroc table sur 26 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2020

Le secteur aéronautique marocain vise à franchir la barre de 26 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et à créer 23 000 nouveaux emplois en 2020, a affirmé le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy. «Nous sommes confiants sur la tenue des objectifs fixés pour le secteur de l'aéronautique, (…) en 2020», a déclaré le ministre de l’Industrie à la MAP.

Moulay Hafid Elalamy a fait observer que les industriels, encouragés par la dynamique que connaît ce secteur, ont même revu à la hausse les objectifs et projettent une croissance annuelle de 20% contre 18% initialement. Ils visent aussi un taux d’intégration locale de 42% à l’issue du Plan d’Accélération Industrielle (PAI), a-t-il ajouté.

Le secteur de l’aéronautique a réalisé une croissance de plus de 18% par rapport à 2016, a relevé l’homme politique, attribuant cette évolution essentiellement à la conjoncture mondiale qui a été favorable en 2017. Cette croissance est due d’une part à une demande réévaluée à 40 000 nouveaux appareils d’ici à 2030, et d’autre part, au recours plus important des constructeurs aux sources émergentes, en raison de la contrainte de réduction des coûts imposée par les compagnies aériennes.

Le secteur emploie aujourd’hui plus de 15 000 personnes, rappelle Moulay Hafid Elalamy. Le ministre de l’Industrie a également fait savoir qu’en 2017, la plateforme aéronautique s’est préparée à davantage d’internationalisation avec le lancement de l’écosystème Boeing permettant d’instituer la base industrielle marocaine comme plateforme émergente préférentielle pour l’industrie aéronautique. Les efforts déployés dans le cadre du PAI ont permis de densifier la «supply chain» nationale (gestion de la chaîne logistique).