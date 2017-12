France : Quatre mois de prison avec sursis pour le Marocain qui avait forcé le cortège royal

La justice française a tranché concernant le Marocain de 39 ans qui avait forcé le cortège royal. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Meaux a reconnu le prévenu coupable «de mise en danger de la vie d’autrui», indique le quotidien Le Parisien. Le permis de conduire du Marocain a également été suspendu.

Le prévenu a été jugé, le 20 décembre dernier «pour avoir forcé le cortège du roi du Maroc sur une route du Mesnil-Amelot, le 24 septembre». Il est désormais condamné à quatre mois de prison avec sursis en plus d’une suspension de permis de conduire pour six mois, ajoute la même source. Le parquet avait requis cinq mois de prison avec sursis et l’annulation de son permis.

Lors de l’audience du jugement l’homme de 39 ans, qui vit entre le Maroc et la France, explique «avoir voulu approcher le monarque, pour lui parler de son père, militaire à la retraite qui touche une petite solde», précise Le Parisien.

Pour rappel, le prévenu avait suivi les voitures du cortège du roi Mohammed VI qui se rendait, en famille, «à la jardinerie Truffaut, à Claye-Souilly, depuis Betz (Oise) où le roi possède un château», ajoute la même source. Les CRS à moto avait «ordonné» au Marocain de s’éloigner, pourtant il avait tenté de passer par la droite, «obligeant la deuxième voiture à se mettre en travers».