L'artiste Belgo-marocain Ali Sahtoute mis à l'honneur à la Fondation Hassan II pour les MRE

Par la représentation des postures du corps, des expressions et des tons discrets, l’artiste expose la colère, la complicité, la séparation, l’obsession ou le paradoxe./DR

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise l’exposition «le boomerang» de l’artiste belgo-marocain Ali Sahtoute, du 5 au 31 janvier 2018 à l’Espace Rivages, au siège de la Fondation à Rabat, lit-on dans un communiqué.

Résidant en Belgique, Ali Sahtoute a poursuivi des études d’art à l'École nationale des beaux arts à Tétouan, à l'Académie royale des beaux-Arts de Bruxelles puis à l'École supérieure des arts graphiques à Mons en Belgique.

Par la représentation des postures du corps, des expressions et des tons discrets, l’artiste expose la colère, la complicité, la séparation, l’obsession ou le paradoxe. Le lien entre l’artiste et ses créations est solide et inexplicable. Elles portent son ressenti profond, ses émanations spirituelles ou son humanité, ajoute la même source.

Les cimaises de L’Espace Rivages, destiné aux artistes marocains résidant à l’étranger, accueillent l’exposition «le boomerang» qui «marque un retour au Maroc. Ce titre est le symbole d’un processus, d’un parcours qui a pour objectif ou mission de revenir à son point de départ» exprime Ali Sahtoute.

Le vernissage aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 18h à l’Espace Rivages, au siège de la Fondation.