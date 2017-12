La RAM renforce sa flotte avec quatre nouveaux Boeing 787-9

La Royal Air Maroc (RAM) vient de passer commande de 4 Boeing 787-9, également connu par son surnom Dreamliner. La facture est évalué à 1,1 milliards de dollars au prix catalogue, soit près de 10 milliards de dirhams, lit-on dans un communiqué.

Le transporteur domicilié à Casablanca, avait réalisé auparavant une commande de cinq Boeing 787-8. Cette nouvelle transaction portera sa flotte de 787 à neuf engins. Ces avions long-courriers sont principalement destinés à l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, ainsi que l’Europe. De ce fait, ces quatre véhicules supplémentaires permettront au transporteur marocain d’étendre davantage son service sur l’ensemble de ces zones.

«Aujourd'hui, Royal Air Maroc propose des vols directs vers 80 destinations internationales, grâce à notre position géographique unique et à la qualité de nos services, nous attirons des clients du monde entier vers leurs destinations : avec plus de 850 vols par mois vers l'Afrique, Royal Air Maroc a la plus large présence à travers le continent de toute compagnie aérienne», a déclaré Abdelhamid Addou, Président directeur général de Royal Air Maroc.

Et d’ajouter : «Notre vision est d'être la première compagnie aérienne en Afrique en termes de qualité de service, de qualité des avions et de connectivité.»

Le fuselage du 787-9 est allongé de 6 mètre par rapport au 787-8 et peut transporter 290 passagers jusqu'à 14 140 kilomètres. Boeing revendique que le 787-9 permettra la réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de 20%.