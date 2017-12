Marrakech : Maître Gims en concert sur la place Jemaa el-Fna

Maître Gims, l’éternel amoureux du Maroc, sera en concert gratuit sur la place Jemaa El-Fna à Marrakech, à l’occasion de la première édition de «Stars in the Place», indique un communiqué de presse. «Dans une mise en scène grandiose, conçue par des professionnels du spectacle, Maître Gims interprétera ses plus grands tubes en utilisant la recette qui fait son succès depuis des années : un mix de culture hip-hop et de variété qui détonnent et font vibrer», ajoute la même source.

Le concert aura lieu le 29 décembre. Le célèbre chanteur se produira sur scène en plus du Marocain Douzi, du groupe Cravata, de Sy Mehdi et «d’autres surprises» seront au programme. Le maître de cérémonie n’est autre que le Marrakchi EKO.

Le concert a été «imaginé par un MRE pas comme les autres», lit-on dans la même source. Il s’agit de Youssef Aarab, «bras droit et ami d’enfance de Maître Gims». Le programme «Stars in the Place» se veut un rendez-vous annuel pour «des artistes majeurs» sur la célèbre place inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

«La soirée sera entièrement gratuite et accessible au plus grand nombre», ajoute le communiqué. Pour pouvoir vivre ce moment, les tickets offerts sont disponibles sur le site www.ticket.ma.