Le Maroc prépare une réforme du système actuel des salaires des fonctionnaires

Le Chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani a affirmé, mardi à Rabat, que le gouvernement est déterminé à revoir le système actuel des salaires.

En réponse à une question centrale sur "la politique salariale au Maroc", présentée dans le cadre de la session mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des conseillers, M. El Othmani a indiqué que cette décision interviendra dans le cadre d'une réforme globale du système de la fonction publique, en vue d'instaurer un système de salaires moderne, motivant, équitable et transparent.

Cette conception, basée sur une réforme profonde du système de salaires, ne prend pas en compte seulement le grade et l'échelle, mais repose sur les compétences, les acquis, les efforts déployés et les conditions de travail, a-t-il expliqué.

Cette conception sera introduite dans le cadre d'une réforme globale du statut de la fonction publique, en cours d'élaboration par le ministère de tutelle, et qui comprend les différents aspects touchant la situation du fonctionnaire public, notamment le recrutement, le parcours professionnel, la mobilité, l'évaluation de la performance des fonctionnaires et les salaires.

Le Chef du gouvernement a également indiqué que les prévisions relatives à la période 2017-2021 démontrent que la masse salariale poursuivra son augmentation. Sur la base d'un taux de croissance économique de 3,6%, cette masse salariale représentera 12% du PIB en 2018, contre 11,84% en 2016, avant de baisser graduellement à partir de 2019, pour représenter 11,5% du PIB en 2021.

M. El Othmani a indiqué que la masse salariale du secteur public a atteint 106 MMDH en 2017, contre 66 MMDH en 2007, alors que les prix n’ont pas enregistré une grande hausse durant la dernière décennie (moyenne annuelle de 2 pc).

Il a aussi fait savoir que le niveau des salaires relatif dans la fonction publique au Maroc est considéré parmi les plus élevés dans la région, puisque le salaire net moyen des fonctionnaires représente 3,21 fois le PIB par habitant au Maroc, contre 2,5 fois dans la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord et 1,5 fois au niveau mondial.