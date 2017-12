Maroc : Le cabinet McKinsey renforce son bureau de Casablanca

McKinsey & Company vient d'annoncer un renforcement significatif de son équipe dirigeante au sein de son bureau de Casablanca du fait de la récente élection, entérinée par le conseil d'administration global de McKinsey, de deux nouveaux directeurs associés, en l'occurrence Yassine Sekkat et Mehdi Damou. Le cabinet a annoncé également la nomination de Jalil Bensouda en tant que Directeur Général du bureau de Casablanca et l’arrivée d’un nouveau Directeur Associé, François Jurd de Girancourt.

Etabli au Maroc depuis 2004, McKinsey & Company conseille les directions générales de grandes entreprises, ainsi que celles d’institutions publiques et d’organisations à but non lucratif. C’est aujourd’hui le cabinet le mieux implanté en Afrique avec 7 bureaux et près de 500 consultants sur l’ensemble du continent.

Le bureau de Casablanca, hub de McKinsey pour l’Afrique francophone, a connu sur les trois dernières années, un doublement de ses effectifs, en lien avec la forte croissance de ses activités au Maroc et dans la région. L'effectif du cabinet atteint ainsi, début 2018, près de 100 personnes dont 65 consultants et 6 directeurs associés.

Au niveau de ses activités, le bureau de Casablanca a connu une forte diversification de son portefeuille client. Le bureau possède aujourd'hui une forte expertise dans le secteur public, bancaire, de l'assurance, des mines, de l'énergie, des télécoms, de la santé, de la pharmacie et des biens de consommation. Ses projets couvrent un large spectre de sujets comme la stratégie, les opérations, le digital, la transformation et le redressement d’entreprises.