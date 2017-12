Primark et H&M passeront désormais commande au Maroc

L’enseigne suédoise H&M, ainsi que l’entreprise irlandaise Primark passeront désormais une partie de leurs commandes au Maroc. Des commandes susceptibles de créer 20 000 emplois supplémentaire dans le secteur textile, indique le quotidien Les Eco.

D’après l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), le secteur textile devrait poursuivre sa lancée et s’imposer comme l’un des acteurs incontournables du fast-fashion avec l’avènement de nouveaux grands donneurs d’ordre. «Pour la première fois, nous allons connaître une vraie diversification avec l’avènement d’enseignes comme H&M et Primark en tant que donneurs d’ordre avec déjà plusieurs grandes commandes passées», explique Karim Tazi, président de l’AMITH et fondateur du groupe Marwa au quotidien d'information.

Et d’ajouter: «L’activité engendrée par des deux grandes enseignes permettra la création d’environ 20 000 emplois.». L’association est confiante, «nous pensons que nos parts de marché continueront à croître durant les prochaines années», ajoute-t-il. De ce fait, la progression de l’export devrait se poursuivre.

Ainsi, le secteur textile espère finir l’année sur 36 milliards de dirhams d’expéditions. En effet, d’après l’Office des changes, le secteur textile a réussi à exporter l’équivalent der 34,1 milliards de dirhams, avec une progression de 1,7 milliards de dirhams, soit +5,2 %, en comparaison avec l’année précédente.