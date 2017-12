L'ONU a choisi le Maroc comme hôte pour la Conférence internationale sur la migration 2018

L’Assemblée générale des Nations unies a désigné, dimanche, le Maroc pour abriter la Conférence internationale sur la migration de 2018, durant laquelle sera adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

L’Assemblée générale a ainsi adopté, à l’unanimité, une résolution sur les modalités de ce rendez-vous, dans laquelle elle a décidé que «la conférence intergouvernementale, intitulée: Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières», se tiendra au Maroc les 10 et 11 décembre 2018.

Cette Conférence viendra compléter les travaux du Forum mondial sur la migration et le développement, co-présidé par le Maroc et l’Allemagne, et dont le 11e Sommet se tiendra à Marrakech, du 5 au 7 décembre, soit la veille de cette Conférence.

Le choix du Maroc est également une consécration de la politique migratoire humaniste du roi Mohammed VI, lancée en 2013, qui a permis la régularisation des migrants subsahariens.

Cette rencontre internationale constituera le plus grand événement mondial sur la question de la migration. Il s’agira de la toute première Conférence onusienne qui traite de cette question. Le Pacte qui sera adopté lors de cette Conférence représentera, pour sa part, le premier document onusien sur la question de la migration dans sa globalité.