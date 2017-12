Marrakech: Une vingtaine d’œuvres artistiques signées Tayeb Saddiki vendues aux enchères à Marrakech

Quelque 21 œuvres artistiques signées feu Tayeb Saddiki (1939-2016) ont été vendues samedi, aux enchères à Marrakech. Les amateurs et les collectionneurs ont pu découvrir pour la première fois des œuvres calligraphiques du célèbre homme de théâtre, comédien, dramaturge, écrivain, artiste peintre et calligraphe marocain.

«En organisant cette vente aux enchères -Mazad et Art- rend hommage à ce -monument marocain- qui s’est éteint voilà deux ans», a confié à la MAP, Chokri Bentaouit, président fondateur de cette maison de vente aux enchères de tableaux et objets d'art.

«Nous concrétisons cet hommage par la vente de 21 œuvres calligraphiques parfois très simple et d’autres fois frôlant un surréalisme particulier à l’artiste et qui nous transporte vers des contes, légendes et manuscrits anciens», ajoute le président de la maison de vente aux enchères.

Durant cette vente aux enchères, pas moins de 120 tableaux et objets d'art exceptionnels de plusieurs artistes marocains et internationaux ont été proposés aux amateurs et collectionneurs d’art.

«Mazad et Art» dédie les revenus de vente de certaines œuvres à l’Association pour la préservation des arts de la broderie de Salé qui milite pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel marocain.