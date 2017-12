Un nouveau parc d'attractions ouvrira ses portes à Agadir

X-treme park est le nouveau parc d'attractions réalisé à Agadir qui ouvrira ses portes prochainement au grand public. Ce lieu de divertissement vient conforter l'offre en animation de la première station balnéaire nationale.

Non loin du grand stade de la ville, le parc est situé à l'intérieur du centre de Karting permettant aux gadiris et aux touristes nationaux et étrangers de profiter d'un complexe de sport et de loisirs de plus de quatre hectares.

Ce lieu de divertissement, qui ouvre ses portes mardi, cible une clientèle familiale et offre des attractions pour tous les âges, a souligné, dans une déclaration à la MAP, le directeur technique et marketing de Mondial Riders Park, partenaire italien de ce projet, à l'occasion d'une cérémonie officielle.

Une cinquantaine d'animateurs et d'employés marocains travaillent dans cette structure, dont le volet technique est assuré par une équipe italienne.

Saluant le soutien des autorités de la ville pour la réalisation de ce projet, Khalid Kabbaj, de Racing Kart Agadir, a mis en exergue l'effet bénéfique d'un tel investissement en termes d'animation et de divertissement en plein coeur d'Agadir.

L’accès au parc coûte 10 dirhams et donne droit à des spectacles gratuits dans l'espace enfants tandis que le prix des attractions commence à 10 dirhams avec un pack global à 140 dirhams.