Belgique : Le rappeur Code rouge clashe le ministre d’extrême droite Theo Francken

Theo Francken, secrétaire d’Etat belge à l’Asile et à la migration inspire les artistes et les intellectuels. Cette fois-ci, c’est le chanteur-rappeur molenbeekois Code Rouge a composé le morceau «Théo, prends tes valises et casse toi» pour appeler à la démission de la figure du parti nationaliste flamand N-VA. Publié hier sur les réseaux sociaux, le titre totalise déjà près de 8 000 vues sur Facebook.

Le ton utilisé n’est pas celui de la hargne, le texte engagé est accompagné d’une guitare à la musique lente. «Une balade aux tonalités reggae en fait», décrit le site d’information Rtbf.

Cette démarche est encouragée par le dernier coup anti-migrant du secrétaire d’Etat. «L'élément déclencheur, c'est l'expulsion des Soudanais», raconte Code Rouge à la RTBF.

«Sachant pertinemment que ces gens cherchait l'asile politique, les renvoyer c'était les renvoyer vers leur bourreau. Après, Theo Francken a tellement de casseroles.»

Le rappeur belgo-marocain, de son vrai nom Najib Chaquiri, chante «Théo, prends tes valises et casse-toi, t'as déjà une note salée, t'as laissé quoi derrière toi ? A part la haine de tout ce qui te paraît un peu trop bronzé», dans un refrain entrainant et engagé.

Le chanteur-rappeur a composé le titre en «deux-trois jours», avec le guitariste Nicolas Délétroz. Il n’y va pas par quatre chemins et qualifie Theo Francken de «raciste», «SS» ou encore de «collabo».

Concernant la polémique qu’avait soulevé l’homme politique sur les Marocains, Code Rouge déclare qu’ «en regardant l’histoire, il ne s’est pas dit ‘’Plus jamais cela’’. Comme la pub Danette, il a opté pour ‘’On remet ça’’».