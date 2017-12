La France ouvre une enquête sur la vente de matériel espion vendu en Egypte et au Maroc. / Ph. DR

Le Parquet de Paris a enfin tranché dans l’affaire du matériel espion vendu en Egypte et également utilisé au Maroc, ce vendredi. La justice «a fini par s’aligner sur sa volonté d’enquêter sur le contrat passé entre le régime autoritaire d’al-Sissi et l’entreprise française Nexa Technologies (ex-Amesys)», indique nos confrères du Desk.

L’enquête qui en résulte «pourrait conduire à une mise en examen pour complicité de tortures et disparitions forcées». Cette décision est «un signal fort» vis-à-vis des entreprises de surveillance et d’armement, et des autorités françaises.

Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire et reconnaît ainsi «la gravité des faits allégués, permettant aux associations de se constituer partie civile et ouvrant également la possibilité à des victimes égyptiennes de se constituer partie civile et de venir témoigner en France», ajoute la même source.

Nexa Technologies, avec son logiciel espion Eagle, avait beaucoup fait parler d’elle lors du Printemps arabe. Outre l’Egypte, la Libye et le Maroc avaient été cités comme pays clients de l’entreprise française.