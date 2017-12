France : Macron s'inquiète face un risque de radicalisation de la laïcité

Jeudi dernier, Emmanuel Macron, président de la France, recevait les représentants des cultes pour la première fois à l’Elysée. «L'occasion pour lui de préciser ses positions sur la laïcité, un sujet sur lequel il est particulièrement attendu», indique L’Obs.

Le président de la République a exprimé des inquiétudes face à un risque de «radicalisation de la laïcité», ont précisé plusieurs participants suite aux deux heures d’échange, relayé par la même source.

«Devant les représentants des six principales religions (catholique, protestante, orthodoxe, musulmane, juive et bouddhiste), Emmanuel Macron a souligné que "la République est laïque", mais "non la société"», écrit l’Obs.

Selon le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France (FPF), Emmanuel Macron a déclaré que «les cultes peuvent s’exprimer dans l’espace public». Et d’ajouter que le président français «ne comprend pas certaines situations qui relèvent d'une obsession». D’un autre côté le grand rabbin de France, Haïm Korsia, indique que le chef d’Etat «a parlé de ‘’radicalisation de la laïcité’’».

L’échange avec les représentants des cultes a aussi «porté sur la formation des aumôniers et sur l'enseignement laïque des faits religieux... mais aussi sur les migrants», précise le site d’information français.

Le président français a aussi confirmé «le maintien à la télévision des émissions religieuses sur le service public, malgré les coupes budgétaires.»