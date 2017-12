Reportage à Genevilliers où la plaque en hommage à Mehdi Ben Barka a été restaurée

Dans la commune française de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), s’est tenue jeudi soir l’inauguration d’une nouvelle plaque commémorative en hommage à Mehdi Ben Barka. La cérémonie a été marquée par les discours de Bachir Ben Barka, fils du disparu, de Saïd Fawzi, président de l’Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM) et de Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers.

Des membres de la famille Ben Barka y ont pris part, de même qu’Elsa Faucillon, députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine, et des représentants de l’Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). Ces derniers ont déposé une gerbe de fleurs aux pieds de la nouvelle plaque, désormais renforcée par une structure en béton.

En effet, c’est pour la deuxième fois qu’une plaque en hommage à Mehdi Ben Barka est posée à Gennevilliers. Le 11 novembre dernier, les habitants et la mairie ont été choqués de découvrir la première plaque brisée. Celle-ci a été dévoilée en 2014, pour donner le nom d’une grande figure de la gauche marocaine à un espace public de cette commune et ainsi perpétuer sa mémoire.

Le droit à la vérité

La réhabilitation de cette plaque à la symbolique considérable a été une occasion pour la famille Ben Barka de rappeler son droit à la vérité, tout en mettant en avant l’engagement du disparu, souvent dénigré même après son assassinat. Son fils, Bachir Ben Barka, le rappelle :

«Durant sa vie militante, Mehdi Ben Barka était constamment la cible privilégiée de toutes les forces dont les intérêts étaient menacés par son combat: pouvoir colonial, pouvoir féodal, néocolonialisme et sionisme (…) Elles ne se sont pas satisfait de sa liquidation physique, mais se sont acharnées à tenter d’effacer son nom et son image de l’histoire officielle. Son action et ses projets ont été spoliés, ses idées dénaturées ou vidées de leur esprit révolutionnaire.»