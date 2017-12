Ceuta : Un Marocain blessé par balle et arrêté après avoir forcé la frontière

Un ressortissant Marocain ayant forcé le poste frontière Tarajal de Ceuta, a été lésé par balle au bras ce vendredi matin, rapportent El Faro de Ceuta et La Verdad de Ceuta et relayé par le Huffpost Maroc. L’individu, était à bord de son véhicule roulant à grande vitesse, et a tenté d’échapper au contrôle de la police nationale espagnole des frontières et de la Guardia civil.

Le conducteur qui a pris la fuite, a menacé de renverser les personnes qui se trouvaient sur son chemin. C’est alors que la Guardia civil a décidé d’ouvrir le feu sur l’individu, le blessant au bras. Le blessé, un Marocain âgé de 41ans, a été transporté à bord d’une ambulance au CHU pour recevoir les soins nécessaires. Son véhicule a été saisi et une enquête judiciaire a été ouverte.

L’homme aurait dans le passé «renversé une femme au Maroc, un fait don il devra répondre devant les autorités voisines», d’après une déclaration de la délégation locale du gouvernement espagnol.