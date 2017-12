Casablanca : L'uzine présente le guide de l’action artistique dans l'espace publique

Le Forum des Alternatives Maroc (FMAS) organise la conférence de présentation de son Guide de l’action artistique dans l’espace publique, ce jeudi au centre culturel et lieu de création situé l’Uzine, sis au quartier industriel de Aïn Sebaa à Casablanca. L’évènement se tient à partir de 18 heures, lit-on sur sa page Facebook.



Ce guide participatif a été réalisé à la suite de rencontres et d’ateliers avec les artistes de rue, ainsi que les promoteurs de spectacles de rue au Maroc. Il a aussi capitalisé sur des expertises de terrain et des recherches académiques, en lien avec les questions de droit de rassemblements artistiques dans l’espace public au Maroc.



Présenté sous un format ludique et didactique, cet ouvrage vise à vulgariser l’accès à l’espace public pour les artistes. A travers une bande dessinée et de nombreux visuels, il propose, en outre, quelques bonnes pratiques à adopter et les écueils à éviter par les artistes voulant investir la rue.



Ce guide a été réalisé par Le Forum des Alternatives Maroc (FMAS), une association de droit marocain œuvrant pour le développement démocratique. Le projet a bénéficié du soutien de la fondation Al Mawrid Attaqafi, ainsi que la fondation Touria et Abdelaziz Tazi.