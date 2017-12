Al Qods : L’administration Trump passe aux menaces et aux chantages des pays membres de l’ONU

L’Assemblée générale des Nations Unies votera, demain, une résolution devant dénoncer la décision de Trunp de reconnaitre Al Qods capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade de son pays.

Si lundi 18 décembre au Conseil de sécurité, Washington a pu éviter la condamnation grâce à son droit de véto, à l’AG elle sera complètement désarmée. L’issue du vote ne souffre la moindre équivoque ; le rejet devrait largement l'emporter. Une issue qui inquiète tout particulièrement la diplomatie américaine. Pour faire pression, la représentante des Etats-Unis à l’ONU a été mandatée par son président pour passer à la menace et au chantage.

«Le président observera attentivement ce vote et il a demandé que je lui signale les pays qui auront voté contre nous», a souligné Nikki Haley dans une lettre adressé aux ambassadeurs de 193 Etats membres de l’organisation internationale. «Nous prendrons note de chacun des votes sur cette question», a-t-elle mise en garde.

Le Maroc ne peut se soustraire à ses obligations envers Al Qods

Sur un ton plus menaçant, la diplomate a écrit sur son compte Twitter qu’«à l'ONU, on nous demande toujours d'en faire plus et de donner plus (…) Alors, quand nous prenons une décision, suivant la volonté du peuple américain, sur où mettre NOTRE ambassade, nous ne nous attendons pas à ce que ceux que nous avons aidés nous ciblent. Jeudi, il y aura un vote critiquant notre choix. Les Etats-Unis noteront les noms.»

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4