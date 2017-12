Au Maroc, 0,25% de la population est étrangère, selon le HCP

Quid des changements migratoires au Maroc ? Hier, à l’occasion de la journée internationale des migrants, le Haut Commissariat au Plan a publié une note sur la répartition spatiale des résidents étrangers au Maroc, leurs caractéristiques démographiques et socio-économiques ainsi que leurs conditions d’habitat. Le document s’appuie sur la base des données du Recensement général de la population et de l’habitat de 2014.

Globalement, sur une population de 33,8 millions d’habitants recensés en 2014, le nombre d’étrangers résidant au Maroc a atteint 84 001 habitants ; soit une proportion de 0,25% de l’ensemble de la population marocaine.

Les étrangers au Maroc principalement répartis entre les Européens et les Africains

La population étrangère au Maroc a enregistré un accroissement absolu de 32 566 étrangers par rapport à 2004, soit un taux d’accroissement global de 63,3% sur la période intercensitaire, relève le HCP. Elle est évidemment majoritairement installée en milieu urbain (95,2%), contre 4,8% en milieu rural. Les pôles urbains comptent ainsi 79 988 étrangers, tandis que les zones rurales en dénombrent 4 013. De plus, elle est à plus de la moitié mariée (57,5%), avec une légère domination du sexe masculin : 47 484 d’hommes (56,5%) contre 43,5%, 36 517 de femmes(43,5%).

La note du HCP révèle que les étrangers au Maroc se répartissent principalement entre les Européens et les Africains : 40% (33 615) des étrangers sont des Européens et 41,6% (34 966) des Africains. Parmi ces derniers, 64,5% (22 545) sont issus de pays subsahariens et 31,9% (11 142) du Maghreb. En outre, 15,2% (12 771) sont originaires des pays d’Asie, dont 82,8% (10 573) du Moyen-Orient ; et enfin 3,2% (2 649) proviennent d’autres continents, dont 76,9% (2 037) des pays d’Amérique.

Le HCP remarque une nette domination de la communauté française (25,4%) suivie de celle sénégalaise (7,2%), algérienne (6,8%) et syrienne (6,2%).

Si les Européens et les Subsahariens tiennent le haut du pavé, presque 48% des ménages abritant un étranger sont mixtes. 45 107 des ménages abritent au moins un étranger, tandis que 52,3% sont composés exclusivement d’étrangers et 47,7% sont mixtes. De même, 73,1% des chefs de ces ménages sont de nationalité étrangère, contre 26,9% de nationalité marocaine. 67,2% des chefs de ménages étrangers sont mariés, 20,9% sont célibataires et 11,9% sont veufs ou divorcés.