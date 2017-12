Gallops of Morocco : Une centaine de chevaux marocains feront la course dans le desert

Image de Gallops of Oman, lors de la précédente édition, en 2014. Ph. Gallops of Morocco

D’ici quelques semaines, 120 chevaux arabes-barbes venus de tout le Maroc se dirigeront vers Erfoud, dans la région de Merzouga, pour la course Gallop of Morocco. Il s’agit de la deuxième édition de cette course d’endurance à cheval dans le désert. La première, lancée par Bady Kébir, organisateur de randonnées équestres, et Benoît Perrier, manager du Polo Club du Domaine de Chantilly en France, a eu lieu au Sultanat d’Oman en 2014. Les chevaux qui feront la course n’appartiennent pas à la centaine de cavaliers participants, mais seront fournis par Joël Proust.

Installé au Maroc depuis 35 ans pour fournir les chevaux aux clubs équestres des clubs Med du Maroc, il organise également des randonnées et, surtout, fournit des chevaux dressés pour les nombreux tournages qui ont lieu au Maroc. «Pour Gallops of Morocco, je vais fournir moi-même une cinquantaine de chevaux - dont certains sont déjà passés au cinéma ! - et nous recruterons tous les autres dans des clubs à Marrakech, Essaouira, Fès. Il s’agit de trouver des chevaux - des arabes-barbes uniquement - sains, bien portant, en bonne condition physique et qui ont l’habitude de travailler, pas comme les chevaux de fantasia», explique-t-il. Une centaine de chevaux sera donc emmenée en camion jusqu’à Erfoud d’ici le 24 février, date à laquelle ils rencontreront leurs cavaliers ; français et marocains pour la plupart.

Le prochain Marathon des Sables ?

Ces chevaux ne sont pas des bêtes de courses. «Gallops of Morocco est plutôt un rallye pour amateurs, une expérience aventure organisée», précise Mohamed El Yassini, président de l’Association marocaine du tourisme équestre et propriétaire de la Ferme équestre à Dar Bouazza, partenaire de l’épreuve. «Je louerai certainement quelques chevaux de mon club à Joël Proust. Je sélectionnerai ceux qui ont l’habitude de faire 35 à 40 kilomètres par jour», ajoute-il. L’objectif n’est pas vraiment la compétition ou la performance mais la capacité à gérer l’effort de son cheval, à rester régulier, à se repérer dans le désert avec un GPS. Ainsi, les coureurs devront ménager leur monture : leur rythme cardiaque ne doit pas dépasser 64 pulsations/minute sous peine de devoir prendre du retard dans l’attente que le cheval ait repris son souffle.

«Je vais suivre les cavaliers tout au long de la course en quad ou en mule à bonne distance pour m’assurer que tout va bien avec les chevaux. Nous aurons des chevaux en réserve si l’un d’entre eux a un problème», explique Joël Proust. Le défi logistique est considérable : il faudra un vingtaine de camions pour contenir tous les chevaux à raison de 6 chevaux par camion et deux camions-citernes pour les abreuver. «Nous devront pouvoir disposer l’eau et le fourrage à chaque étape, y compris à la pause de midi», rappelle le responsable des chevaux. A 4 200 euros l’inscription pour les cavaliers étrangers, tout devra être parfait.

«Cette course est une opportunité pour tout le milieu équestre au Maroc. Aujourd’hui, c’est un rallye plutôt qu’une pleine compétition mais si elle a du succès et suscite l’engouement, elle pourrait se spécialiser et devenir l’équivalent du Marathon des Sables», s’enthousiasme Mohamed El Yassini.