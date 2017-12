Elections en Catalogne : Une candidate d'origine marocaine qui veut combattre les préjugés

Les Catalans sont appelés aux urnes jeudi 21 décembre pour élire un nouveau parlement et de surcroît, 135 nouveaux députés pour un mandat de quatre ans. Parmi les prétendants, Najat Driouech, une jeune hispano-marocaine de 36 ans est au dixième rang sur la liste du parti de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC).

Pourtant, rien ne prédestinait cette native du Maroc à se lancer un jour en politique. Elle débarque en Espagne dans les 90, accompagnée de ses parents, et se forge peu à peu une conscience politique. Elle dit aujourd’hui vouloir s’engager pour mettre fin aux préjugés, notamment ceux qui pèsent sur les musulmans. La Catalogne recense en effet la principale concentration de citoyens de confession musulmane. D’après les chiffres publiés par l’Union des communautés islamiques d’Espagne (Ucide) en 2016, leur nombre s’élève à près de 515 000.

Des représentants peu représentatifs

A l’origine de son combat, une remarque sortie de la bouche de son fils alors qu’ils regardaient les débats parlementaires le 7 septembre dernier : «Mon fils m’a demandé qui étaient ces gens dans le parlement. Je lui ai alors répondu qu’il s’agissait de nos représentants politiques.» Au bout de quelques minutes, son fils revient la voir et lui demande : «S’ils sont nos représentants, pourquoi n’y a t-il personne qui nous ressemble ?», raconte-t-elle au quotidien espagnol La Vanguardia. «Je me présente parce que je suis tout d’abord catalane et que je ne souhaite pas représenter une minorité seulement. Je me présente avec à mon actif une carrière professionnelle de 17 ans et, surtout, avec le désir de faire de la pédagogie, d’éduquer pour changer les choses», affirme cette conseillère à l’intégration et à la formation à la mairie de El Masnou, une commune catalane où elle vit avec son mari et leurs deux enfants.

De la discrimination à la radicalisation

Najat est la première femme de sa communauté à être parvenue à intégrer l’université et à en sortir diplômée. «Je ne veux vraiment pas que mes enfants souffrent de ce dont leurs grands-parents ont souffert, ou du quart de ce dont j’ai souffert. Je veux qu’ils puissent grandir dans une société inclusive, égale et partisane de la diversité», confie-t-elle à la BBC. «Quand tu es petit et que tu t’exprimes correctement en catalan et en espagnol, les gens trouvent ça mignon. Une fois que tu es devenu grand, les choses changent peu à peu… Tu commences à t’exprimer et à débattre et tu deviens un vrai rival.»

Et d’ajouter : «On nous a demandé d’étudier pour réussir à être des citoyens normaux. Maintenant qu’on est tous qualifiés avec des diplômes en poche, pourquoi les choses n’avancent toujours pas ?»

Dans une interview au journal espagnol El Diario, ce dernier avait demandé à la candidate son opinion sur les récentes détentions djihadistes en Catalogne, qui ont ouvert un débat sur les causes de la radicalisation de certains citoyens et les problèmes d'identité des jeunes. Selon Najat, cette réflexion arrive malheureusement trop tard.

«En 2009, quand j’ai présenté ma thèse ‘Le voile comme construction identitaire’, je n’ai cessé d’affirmer qu’il y a un sentiment de radicalisation brutale chez les filles qui son nées ou ont grandi en Catalogne. De nombreuses jeunes femmes m’avaient confié qu’elles éprouvaient énormément de douleur et un sentiment de rage. Elles se sentaient rejetées par la société catalane. Leurs parents avaient multiplié les efforts afin de leur assurer une éducation et une formation adéquate. Parmi celles que j’ai interviewées, la tranche d’âge se situait entre 16 et 35 ans, et la plupart avait effectué des études universitaires. L’une d’entre elles était infirmière mais ne pouvait exercer parce qu’elle portait le voile. Elle m’avait alors interrogée : Pourquoi je n’ai pas les mêmes opportunités que les autres ?»

Interrogée par El Diario sur les solutions qui peuvent aboutir sur un vrai changement et une lutte contre la radicalisation, Najat Driouech rétorque que la première chose à envisager est de fournir un travail au sein des écoles en formant les enseignants à de nouvelles thématiques très peu, si ce n’est jamais abordées : «Vous ne pouvez pas avoir une grande diversité culturelle au sein de votre salle de classe et continuer à l’ignorer. Ce n’est pas la faute des enseignants mais il est primordial que les administrations fournissent des formations adéquates à leurs personnels pédagogiques.»

Concernant la radicalisation des jeunes, Najat insiste sur l’importance de travailler avec les parents : «Il existe une confusion totale chez les parents. Personne ne leur a expliqué comment identifier un jeune qui se radicalise ou quels éléments doivent les alerter quant à une éventuelle radicalisation de leurs enfants. Beaucoup de parents ont également peur d’alerter la police, craignant d’être accusé d’y avoir participé», a-t-elle conclu. Un constat que la jeune femme espère bien changer.