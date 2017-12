Des détenus du Hirak écopent de deux à quatre ans de prison ferme

Les procès des détenus du Hirak du Rif continuent à Al Hoceima et à Casablanca et font la Une des médias marocains. Hier soir, la Cour d’appel d’Al Hoceima a condamné de six détenus de deux à quatre ans de prison ferme, indique Alyaoum24.

Les six détenus ont écopé des peines différentes qui ne dépassent pas quatre ans de prison ferme. Mounir Benabdallah est condamné à quatre ans de prison ferme, Bilal Achemlal, Hakim Al Anabi et Bilal Waali, de trois ans ferme, Abdellah Al Hankouri de deux ans et demi ferme. La peine la moins lourde est celle de Hicham Lamrabet, condamné à deux de prison ferme.

Aujourd’hui, la suite du procès de Nasser Zefzafi, leader du mouvement de contestation dans la région du Rif, se tient à la Cour d’appel Casablanca. D’autres détenus emprisonnés suite aux manifestations dans le nord du Maroc font l’objet de poursuites judiciaires.