Après les départs forcés de Benkirane et de Chabat, Benabdallah renonce à briguer un troisième mandat

Sauf surprise majeure, le paysage politique marocain est appelé à connaitre le départ de Nabil Benabdallah, lors du prochain congrès du PPS prévu du 11 au 13 mai 2018. Le secrétaire général quittera son poste après sept ans passés aux commandes de l’ancien parti communiste.

Hier à l’occasion d’une réunion du comité central, le numéro 1 sortant a tenu à rassurer ses «camarades» sur son intention de ne pas briguer un troisième mandat, comme cela a été largement répandu la semaine dernière par quelques médias.

Une déclaration à même d’épargner au parti du livre de profondes divisions, similaires à celles qu’ont traversé les «frères» avant leur 8e congrès, entre pro et anti Benkirane, ainsi que l’Istiqlal avec le mémorable face à face entre les partisans de Hamid Chabat et ceux de Nizar Baraka.

Une course fermée entre les «amis» de Benabdallah

A l’issue de sa session du 17 décembre à Rabat, le comité central du PPS a ainsi examiné les conditions requises des prétendants à la succession de Benabdallah. «Ils doivent d’abord répondre de 10 ans d’appartenance au PPS, avoir siégé durant deux mandats au bureau politique et recueillir les signatures de 10% des congressistes (dont le nombre sera probablement fixé à 1 000 lors du prochain conclave) réparties au moins sur 6 régions du royaume», nous confie une source.

Ces critères devraient réduire nettement l’effet surprise. En effet et depuis son élection en 2010, l’actuel secrétaire général a toujours réussi à placer ses fidèles au sein des deux instances du parti (comité central et bureau politique). La course devra se jouer entre eux, sous l’arbitrage d’un Khalid Naciri, l’une des dernières références encore en exercice au PPS.

Des conditions sont exigées également aux candidats devant siéger au comité central. Ils doivent répondre de 5 ans d’adhésion au parti. Quant aux prétendants au bureau politique, ils sont tenus de présenter sur leurs CV un mandat au bureau politique.

En préparation de ce congrès, les voix opposées à la ligne Benabdallah, qui restent encore au PPS et remplissent ces conditions, demeurent cependant inaudibles, au moment où d’autres plus crédibles ont pris leur distances, à l’exemple de Saïd Saâdi et de Nouzha Skalli.