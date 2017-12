Felipe VI d'Espagne et Letizia Ortiz Rocasolano en visite à Rabat le 9 janvier

Le roi d’Espagne Felipe VI et son épouse, la reine consort d’Espagne Letizia Ortiz Rocasolano, arriveront le 9 janvier prochain à Rabat. Ils entameront une visite d’Etat de trois jours, sur invitation du souverain Mohammed VI, indique le quotidien espagnol ABC.

Cette annonce n’est pas encore officielle, mais selon la même source, Mohamed VI et Felipe IV participeront à une conférence de haut niveau, réunissant deux cents hommes d’affaires espagnols et marocains. En effet, les deux pays ont initié la création d’un Conseil économique Maroc-Espagne, constitué des directeurs des principales entreprises marocaines et ibériques. Il aura pour but de promouvoir davantage les relations économiques entre les deux royaumes. Dans ce sens, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, est attendu parmi la délégation accompagnant le couple royal à Rabat.

Felipe VI et Letizia envisageaient d’effectuer ce voyage depuis un moment, mais la situation en Espagne ces deux dernières années, notamment la crise en Catalogne et la lutte antiterroriste, les avait contraints à retarder leur visite. Il s’agit de la cinquième en date, depuis l’accession au trône du roi Felipe VI en juin 2014.