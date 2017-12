Egypte : La Marocaine Sherine Hossni remporte le concours Miss Arab World 2017

Sherine Hossni, une ressortissante marocaine de 23 ans, a été nommée, samedi 16 décembre, Miss Arab World 2017 lors du concours qui s’est tenu à Gizeh, en Egypte, rapporte le journal GDN.

Cette jeune étudiante originaire de Tafraout avait été sélectionnée le 22 novembre dernier à Ouarzazate, parmi 16 autres prétendantes, pour participer au concours Miss Arab World.

L’Algérienne Rania bin Ashoush et la Bahreïnienne Fawsya Abdul Ridha ont respectivement été nommées première et deuxième vice-championne, tandis que Fatten Al-Shamsi, originaire des Emirats Arabes Unis et Ghofrane Ismael, du Soudan, ont récolté la troisième et quatrième place.

C’est la troisième fois que le Maroc remporte un titre lors de la compétition Miss Arab World depuis sa création. En 2016, la Marocaine Nissrine Noubir avait été nommée Miss Arab World, tandis que Salma Zakmout avait reçu le même titre en 2014.