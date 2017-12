Espagne : Un présumé membre de Daesh hispano-marocain arrêté près de Madrid

La police espagnole a arrêté un homme, ce matin à l’aube, dans la commune madrilène de Majadahonda, pour son appartenance présumée au groupe terroriste «Etat islamique», a indiqué le ministère espagnol de l’Intérieur, cité par Antena 3.

El detenido por la @policia en Majadahonda era muy activo en Internet y manejaba varios perfiles en las redes sociales para recibir y transmitir propaganda de adoctrinamiento y adiestramiento del #Daesh. pic.twitter.com/KSdJLeKcFL — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 18 de diciembre de 2017

Le mis en cause est âgé de 19 ans, natif du Maroc mais naturalisé espagnol. Il s’était peu à peu radicalisé depuis ses 16 ans.

Selon le ministère, le jeune homme «présentait un stade très avancé d’endoctrinement et avait manifestement fait part, sur les réseaux sociaux, de son intention de mourir en martyr, et ainsi de faire de lui un ‘instrument’ de guerre pour le terrorisme djihadiste».

Ces derniers mois, «son comportement s’était de plus en plus aggravé», ce qui a conduit la police à l’arrêter. Il semblait particulièrement actif sur internet et «utilisait différents profils sur les réseaux sociaux pour transmettre et recevoir la propagande de Daesh», précise le ministère.

A travers les réseaux sociaux, il était parvenu à obtenir une «importante quantité de matériel audiovisuel et de documents destinés à le former et à renforcer son engagement pour exécuter des missions djihadistes». De plus, «il s’était érigé comme le noyau dur de Daesh, à travers la gestion de plusieurs canaux de diffusion [de propagande djihadiste] et la diffusion de plusieurs publications, mentionnant des symboles explicites de l’organisation [terroriste]».

Conformément à son «profil fanatique», le jeune homme «faisait des parallèles et des jeux de mots avec les noms de terroristes plus connus, notamment le ‘Djihad John’ (terroriste britannique d’origine koweitienne connu en tant que bourreau de l’Etat islamique dès l’âge de 15 ans, devenu célèbre par ses vidéos d’exécution), ou Abou Bakr Al-Baghdadi et Abou Mohammed al-Adnani, respectivement «calife» et porte-parole de l’organisation terroriste Daesh».