Un mort et six blessés dans accident de la route près de Tiflet

Une personne a trouvé la mort et six autres ont été blessées, dans un accident de la route survenu dimanche sur une route reliant les communes de Sidi Boukhalkhale et Sidi Allal Bahraoui, dans la province de Khemisset, a-t-on appris auprès des autorités locales.

L’accident est dû à une collision entre une voiture et un véhicule pick-up, tuant sur le coup une personne et causant des blessures à différents degrés à six autres, selon les mêmes sources.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital local de Tiflet, à bord d’ambulances de la protection civile provinciale.