Maroc : Fortes pluies et temps froid dans les prochains jours

La Direction de la Météorologie nationale (DMN) annonce des pluies fortes du vendredi 15 au samedi 16 décembre et un temps froid du lundi à mercredi prochains dans plusieurs provinces du Royaume.

Des pluies fortes allant de 30 à 45 mm sont prévues à partir de ce vendredi à 19h00 jusqu'au samedi à 09h00 dans les provinces de Larache, Chefchaouen, Ouezzane et Kénitra, indique la DMN dans un Bulletin météorologique d'alerte.

La DMN prévoit également des pluies ou averses localement modérées variant entre 15 et 25 mm durant la même période dans les provinces de Rabat, Salé, Sidi Slimane, Taounate, Skhirate-Temara, Mohammedia et Casablanca.

Un temps froid est prévu dans les provinces d'Ifrane, Azilal, Al Haouz, Beni Mellal, Midelt, Boulmane, Jerada, Taourirt et Figuig du lundi à mercredi prochains, ajoute la même source. Les températures minimales devront varier entre -06 à 00°C tandis que les températures maximales devront atteindre 03 à 07°C.

Les régions de Khenifra, Sefrou, El Hajeb, Khemisset, Taza, Guercif, Oujda, Chefchaouen, Al Hoceima, Driouech, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Berkane, Chichaoua, Ouezzane et Taounate connaîtront également un temps froid, avec des températures minimales variant entre 00 et 03°C et des températures maximales entre 08 et 13°C.

Le temps froid pourra persister sur lesdites régions durant le reste de la semaine, selon la DMN.