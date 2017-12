Trafic de stupéfiants : Démantèlement d'un réseau opérant entre la France et le Maroc

Un réseau de trafic de stupéfiants qui s’étendait de l’Ain et du Rhône jusqu’au Maroc, a été démantelé. Au total, neuf personnes ont été interpellées, une somme de 95 000 euros saisie, ainsi que des véhicules et de la drogue, indique l’AFP.

L’enquête sur un trafic de stupéfiants a réuni le Maroc, l’Espagne, et la France, et a duré sept mois et mobilisé 150 gendarmes. Résultat, 95 000 euros, dont les deux tiers sur des comptes bancaires, trois véhicules, des vêtements luxueux, plusieurs téléphones portables. 40 grammes de cocaine, 500 grammes d’herbe et une dizaine de kilos de résine de cannabis ont également été saisis pendant les perquisitions.

Si le coeur du réseau était implanté à Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise, la filière s’étendait jusqu’au Maroc et en Espagne. Les multiples voyages de trafics, ont été évalué à une centaine de kilos de produits.