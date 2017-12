FMI : Le Maroc doit intensifier ses réformes structurelles

Le Maroc est dans le devoir d’accélérer les réformes économiques structurelles et maintenir des politiques budgétaires et monétaires «saines», a déclaré jeudi le Fonds monétaire international (FMI) relayé par une dépêche Reuters.

Le Maroc, premier importateur d'énergie de la région, a travaillé avec une mission technique du FMI sur la libéralisation de son régime monétaire après qu'une baisse des prix mondiaux du pétrole ait aidé à renforcer ses finances.

«Les administrateurs ont félicité les autorités pour les bonnes politiques macroéconomiques et la mise en œuvre des réformes qui ont contribué à améliorer la résilience de l'économie marocaine, à améliorer les cadres budgétaires et financiers et à accroître la diversification économique».

Le FMI a déclaré qu'il soutenait les plans du Maroc pour une monnaie plus flexible et de nouvelles politiques, «qui aideront l'économie à absorber les chocs externes et à rester compétitifs».

En juillet, la banque centrale du Maroc a reporté l'annonce de la première phase de la réforme. La banque centrale n'a donné aucune raison pour le retard, mais les fonctionnaires ont depuis lors déclaré que le gouvernement avait besoin d'étudier davantage le plan.